Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi!

Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanına gidecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam etti.
Derbi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sonrası sahalara geri dönüş hazırlığı yapan El Bilal Toure, salı günkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.
24 yaşındaki futbolcunun durumunun Fenerbahçe derbisi öncesi netleşmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan El Bilal Toure, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Derbi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sonrası sahalara geri dönüş hazırlığı yapan El Bilal Toure, salı günkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.
24 yaşındaki futbolcunun durumunun Fenerbahçe derbisi öncesi netleşmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan El Bilal Toure, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.