31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Schlotterbeck için Real Madrid ve Bayern'e kötü haber

Borussia Dortmund, Real Madrid ve Bayern Münih ile adı geçen Nico Schlotterbeck ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Schlotterbeck, yeni sözleşmesiyle birlikte Borussia Dortmund'un en çok kazanan oyuncusu olacak.

calendar 31 Mart 2026 11:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Alman ekibi, mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve adı Real Madrid ile birlikte Bayern Münih ile anılan 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Schlotterbeck ile 2031 yılına kadar yeni sözleşme imzalayacak. Schlotterbeck, yeni sözleşmesinden yıllık 14 milyon euro alacak ve Borussia Dortmund'un en çok kazanan oyuncusu olacak.

Schlotterbeck'in yeni sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacağı ve bu maddenin 2027'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Borussia Dortmund'da Alman savunma oyuncusu ile yeni sözleşme için imzaların milli aranın ardından atılması bekleniyor.

Alman ekibi Borussia Dortmund'da bu sezon 30 maçta süre bulan Nico Schlotterbeck, 4 gol ve 2 asist ile skora da katkı sağladı.

 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
