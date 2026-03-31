Schlotterbeck için Real Madrid ve Bayern'e kötü haber

Borussia Dortmund, savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



Alman ekibi, mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve adı Real Madrid ile birlikte Bayern Münih ile anılan 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Schlotterbeck ile 2031 yılına kadar yeni sözleşme imzalayacak. Schlotterbeck, yeni sözleşmesinden yıllık 14 milyon euro alacak ve Borussia Dortmund'un en çok kazanan oyuncusu olacak.



Schlotterbeck'in yeni sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacağı ve bu maddenin 2027'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.



Borussia Dortmund'da Alman savunma oyuncusu ile yeni sözleşme için imzaların milli aranın ardından atılması bekleniyor.



Alman ekibi Borussia Dortmund'da bu sezon 30 maçta süre bulan Nico Schlotterbeck, 4 gol ve 2 asist ile skora da katkı sağladı.



