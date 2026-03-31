Wembanyama'dan NBA tarihinin en hızlı double-double'ı!

San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama, sezonun en yüksek performanslarından birine imza atarak 41 sayı ve 16 ribaund kaydetti, ayrıca NBA tarihinin en hızlı double-double'ını gerçekleştirerek takımına galibiyeti getirdi.



Spurs, pazartesi gecesi oynanan karşılaşmada Chicago Bulls karşısında 129-114'lük skorla kazanarak üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.



Genç yıldız Wembanyama, sahada kaldığı ilk 8 dakika 31 saniyede 10 sayı ve 10 ribaunda ulaşarak tarihi bir başlangıç yaptı. Fransız oyuncu, ikinci çeyreğin başlamasından yalnızca 1 dakika 55 saniye sonra 10. ribaundunu alarak double-double'a ulaştı. Bu performans, daha önce Jim Washington'ın 6 Mart 1966'da New York Knicks karşısında dokuz dakikada ulaştığı double-double rekorunu geride bıraktı.



Wembanyama, sezon rekoru olan 41 sayılık performansını maçın son çeyreğinin ortalarında yaptığı tek elle smaçla taçlandırdı. Karşılaşmayı 27'de 17 saha içi isabeti ve üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 3 ile tamamlayan yıldız oyuncu, bu sezon 14. kez 30 sayı barajını aşmış oldu.



Spurs cephesinde Stephon Castle da 21 sayı, 10 asist ve 8 ribaundluk katkısıyla dikkat çekti. Bu sonuçla San Antonio temsilcisi galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.



Bulls tarafında ise oyun kurucu Tre Jones, De'Aaron Fox takası kapsamında Chicago'ya gönderilmesinin ardından San Antonio'ya ilk kez rakip olarak döndüğü maçta 23 sayı kaydetti. Leonard Miller 21 sayı, Collin Sexton ise 20 sayıyla mücadele etti. Bulls, bu sonuçla üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.



San Antonio, üçüncü çeyrekte farkı 29 sayıya kadar çıkarırken, takımda altı oyuncunun çift haneli sayılara ulaşması galibiyette önemli rol oynadı.



Gecenin diğer sonuçları:



Philadelphia 76ers 109 – 119 Miami Heat

Boston Celtics 102 – 112 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 131 – 105 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 124 – 94 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 122 – 113 Utah Jazz

Detroit Pistons 110 – 114 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 101 – 120 Los Angeles Lakers



