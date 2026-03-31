Redick: 'Luka Doncic bu formunu sürdürürse, MVP olmalı'

Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Luka Doncic ve Lakers'ın sezonu mevcut form grafiğiyle tamamlaması halinde Sloven yıldızın MVP seçilmesi gerektiğini söyledi.



Redick, Washington Wizards maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eğer sezonu şu an oynadığımız şekilde tamamlarsak ve o da bu performansı sürdürürse, bana göre MVP odur," ifadelerini kullandı.



Deneyimli koç, Doncic'in sezon başındaki performansının yanı sıra son dönemdeki dominant oyununa dikkat çekti. 28 Şubat'tan bu yana Lakers'ın 14 galibiyet – 2 mağlubiyetlik performansında başrol oynayan Doncic, bu süreçte yüzde 49.3 saha içi isabeti ve yüzde 39 üç sayı yüzdesiyle 36.5 sayı, 8.1 ribaund, 7.1 asist ve 2.3 top çalma ortalamaları yakaladı.



Redick ayrıca takımın 18 Ocak'tan bu yana elde ettiği 24-10'luk derecenin ve Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya yükselmesinin de Doncic'in etkisini açıkça gösterdiğini belirtti.



"Bütün bu galibiyetlerin itici gücü o. Evet, rolünü çok iyi oynayan birçok oyuncumuz var ama direksiyonda o var," diyen Redick, yıldız oyuncunun fiziksel formuna da dikkat çekti:

"Şu anki fiziksel durumu, kariyerinin ilk yıllarından bu yana en iyi seviyede olabilir."



27 yaşındaki Doncic, kariyeri boyunca MVP yarışında sık sık yer almasına rağmen henüz bu ödülü kazanamadı. Bu sezon 33.7 sayı ortalamasıyla NBA'in en skorer oyuncusu olan Doncic, 40+ sayı maçlarında (15) ve 30+ sayı maçlarında (43) da ligin zirvesinde yer alıyor. Ayrıca maç başına 8.2 asistle ligde üçüncü sırada bulunuyor.



