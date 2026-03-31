31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Redick: "Luka Doncic bu formunu sürdürürse, MVP olmalı"

Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Luka Doncic ve Lakers'ın sezonu mevcut form grafiğiyle tamamlaması halinde Sloven yıldızın MVP seçilmesi gerektiğini söyledi.

calendar 31 Mart 2026 11:47 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 12:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Redick, Washington Wizards maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eğer sezonu şu an oynadığımız şekilde tamamlarsak ve o da bu performansı sürdürürse, bana göre MVP odur," ifadelerini kullandı.

Deneyimli koç, Doncic'in sezon başındaki performansının yanı sıra son dönemdeki dominant oyununa dikkat çekti. 28 Şubat'tan bu yana Lakers'ın 14 galibiyet – 2 mağlubiyetlik performansında başrol oynayan Doncic, bu süreçte yüzde 49.3 saha içi isabeti ve yüzde 39 üç sayı yüzdesiyle 36.5 sayı, 8.1 ribaund, 7.1 asist ve 2.3 top çalma ortalamaları yakaladı.

Redick ayrıca takımın 18 Ocak'tan bu yana elde ettiği 24-10'luk derecenin ve Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya yükselmesinin de Doncic'in etkisini açıkça gösterdiğini belirtti.

"Bütün bu galibiyetlerin itici gücü o. Evet, rolünü çok iyi oynayan birçok oyuncumuz var ama direksiyonda o var," diyen Redick, yıldız oyuncunun fiziksel formuna da dikkat çekti:
"Şu anki fiziksel durumu, kariyerinin ilk yıllarından bu yana en iyi seviyede olabilir."

27 yaşındaki Doncic, kariyeri boyunca MVP yarışında sık sık yer almasına rağmen henüz bu ödülü kazanamadı. Bu sezon 33.7 sayı ortalamasıyla NBA'in en skorer oyuncusu olan Doncic, 40+ sayı maçlarında (15) ve 30+ sayı maçlarında (43) da ligin zirvesinde yer alıyor. Ayrıca maç başına 8.2 asistle ligde üçüncü sırada bulunuyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
