31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Göztepe voleybolda takımı dağıttı

Göztepe, Sultanlar Ligi'nde kötü geçen sezonun ardından 11 oyuncusuyla yollarını ayırırken, Çinli smaçör Yushan Zhuang ile anlaşmaya vardı.

31 Mart 2026 12:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sultanlar Ligi'nde 26 maçta 9 galibiyet, 17 mağlubiyet alarak sezonu düşme hattının 2 basamak üzerinde 11'inci sırada tamamlayan Göztepe'de 11 voleybolcuyla yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar; Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

ÇİNLİ YUSHAN ZHUANG GELİYOR

İzmir temsilcisi daha önce başantrenör Ataman Güneyligil ile de yola devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Takımdan ayrılan oyunculardan Kara Bajema, Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN'ye giderken, Sherridan Atkinson Porto Riko'nun Leonas de Ponce takımına transfer oldu. Emine Arıcı'nın ise Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti. Göztepe'nin dış transferde ise Çinli yıldız smaçör Yushan Zhuang ile el sıkıştığı belirtildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
