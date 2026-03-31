Senne Lammens: 'Plana ikna olunmazsa frekans uymaz'

Manchester United'ın file bekçisi Senne Lammens açıklamalarda bulundu.



Sezon başında Antwerp'ten Manchester United'a transfer olan genç kaleci, takımın başına Michael Carrick'in geçmesiyle birlikte yaşanan değişim hakkında The Athletic'e konuştu.



Carrick'in işleri basitleştirdiğinden bahseden Lammens, "İlk günden itibaren en önemli şey, Carrick'in her şeyi oldukça net hale getirme ve doğrudan bir mesaj verme yeteneğiydi. Bize işleri çok zorlaştırmadı veya karmaşıklaştırmadı. Bazen teknik direktörler planlarını fazla karmaşık hale getirir ve bu durumda bazı oyuncular buna ikna olmaz; bu da herkesin aynı frekansta buluşmasını zorlaştırır. Ancak ilk maçtan itibaren ne istediği oldukça netti. En zor şeyleri istemiyordu, ama aynı zamanda oyuncularımızın kendi özelliklerini en iyi şekilde ortaya koymalarını sağladı. Defans tarafında gol yememek en önemli unsurlardan biri; bu sayede ön tarafta oynayan oyuncularımız fark yaratabiliyor. Muhtemelen en iyi sonuç veren şey budur." ifadelerini kullandı.



Genç kaleci, "Maçın başında pek gol yemiyoruz, bu da muhtemelen Premier Lig'de en önemli şeylerden biri. Michael Carrick bize arka planda büyük bir güven ve istikrar sağladı." dedi.



Savunma hattında yaşanan sakatlıklar ile ilgili Lammens "Sezon başında birkaç oyuncumuz sakattı ve birkaç savunma oyuncusu sakatlanıyordu. Ritmimizi yakalamak zordu. Son birkaç maçta da durum daha iyiye gitti. Örneğin, önümde stoper Harry Maguire var; o da tam bir canavar, bu yüzden onun orada olması her zaman güzel." diye konuştu.



United'ın 1. kalecisi olmasıyla ilgili Lammens, "As kaleci olacağım konusunda hiçbir zaman net bir şey belirlenmemişti. Hiçbir zaman bir zaman çizelgesi ya da benzeri bir şey yoktu. Sadece, 'Bak, kendine inanırsan, bir şans elde edeceksin. Antrenmanlarda kaliteni gösterirsen, teknik direktör seni sahaya sürecek' dediler. Ben de er ya da geç şansımı yakalayabileceğim bir yol gördüm." ifadelerini kullandı.



Hayalinin United olduğunu söyleyen Belçikalı kaleci, "Dışarıdan bakıldığında transferde çok fazla şey konuşuluyordu. Ama dürüst olmak gerekirse, benim için her zaman Manchester United vardı. Benim için durum oldukça netti. Sadece kendime inandım. Ve bu fırsatın geleceğini biliyordum; onu değerlendirmek de bana kalmıştı. Sanırım bunu başardım. United'a transfer olmak büyük bir adımdı, ama kafamda her zaman kendime güveniyordum ve uzun vadede doğru kararı vereceğime emindim. Her şey gerçekten çok iyi ve çok hızlı gitti. Bu geçişle ilgili kötü bir şey söyleyemem." dedi.



Duran top setleri için Lammens "Özellikle bu sezon, duran toplarda blok oluşturmaya ve kalecinin etrafında toplanarak işi giderek zorlaştırmaya başladılar. Kolay bir durum değil, ama bence bununla oldukça iyi başa çıktım. Bazen önünüzde o kadar çok oyuncu gördüğünüzde, biraz korkarsınız. Ama aynı zamanda takım arkadaşlarımın beni o oyuncuları uzaklaştırmak için en iyi konuma getireceğine güvenmem gerekiyor. Bu yüzden sadece topa odaklanıyorum ve doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bence bu konuda iyi iş çıkarıyorum." yanıtını verdi.



