31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Bobby Dixon: "Ergin Ataman çok ağlıyor, daha iyi koçluk yap!"

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Bobby Dixon, Ergin Ataman'ın açıklamalarına yanıt verdi.

31 Mart 2026 18:24
Haber: Eurohoops
Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Kendrick Nunn – Tyler Dorsey kavgasının damga vurduğu ve Olimpiakos'un galibiyetle ayrıldığı Yunan derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Ergin Ataman; Sasha Vezenkov, Thomas Walkup ve Tyler Dorsey'nin Yunan pasaportuna sahip olmasına atıfta bulunarak "Artı altı yabancıya ve üç hakeme karşı mücadele ettik" dedi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Bobby Dixon ise resmi Instagram hesabından Ataman'ın cümlelerine yorum yaptı.

"ATAMAN ÇOK FAZLA AĞLIYOR"

Eurohoops'un resmi adresindeki bir paylaşıma yorum atan Dixon, "Ataman çok fazla ağlıyor. Ne zaman istediği sonucu elde edemese orada bir problem buluyor. Daha iyi koçluk yap" yazdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
