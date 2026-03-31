Bobby Dixon: 'Ergin Ataman çok ağlıyor, daha iyi koçluk yap!'

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Kendrick Nunn – Tyler Dorsey kavgasının damga vurduğu ve Olimpiakos'un galibiyetle ayrıldığı Yunan derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



Ergin Ataman; Sasha Vezenkov, Thomas Walkup ve Tyler Dorsey'nin Yunan pasaportuna sahip olmasına atıfta bulunarak "Artı altı yabancıya ve üç hakeme karşı mücadele ettik" dedi.



Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Bobby Dixon ise resmi Instagram hesabından Ataman'ın cümlelerine yorum yaptı.



"ATAMAN ÇOK FAZLA AĞLIYOR"



Eurohoops'un resmi adresindeki bir paylaşıma yorum atan Dixon, "Ataman çok fazla ağlıyor. Ne zaman istediği sonucu elde edemese orada bir problem buluyor. Daha iyi koçluk yap" yazdı.



