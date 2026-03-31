31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. eleme kurası çekildi!

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. eleme turu kurasında A Milli Kadın Basketbol Takımı, I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

calendar 31 Mart 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 18:34
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İkinci eleme turu maçları, 11-17 Kasım 2026 ve 10-16 Şubat 2027 tarihlerindeki pencerelerde oynayacak. Maç takvimi daha sonra belli olacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 12 ülke, 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Ev sahibi Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'in doğrudan katılacağı turnuva, 16-27 Haziran 2027'de düzenlenecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şöyle:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
