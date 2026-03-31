31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İran'dan Dünya Kupası için açıklama!

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Nabi, Dünya Kupası süreci için açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Mart 2026 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İran'dan Dünya Kupası için açıklama!
İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacaklarını ve kendileri için hangi ülkeyi tayin ederlerse orada Dünya Kupası'na katılacaklarını söyledi.

Nabi, İran Milli Takımı'nın Kosta Rika ile hazırlık maçı için geldiği Antalya'daki Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonuna hazırlık maçları için kendilerini gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Nabi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Antalya'da kendilerini ziyaretinden ve verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Infantino'nun İran Milli Takımı'nı görmek istediğini ifade eden Nabi, FIFA Başkanı'nın Antalya'da maç öncesi oyuncularla konuştuğunu, bunun takım için moral olduğunu anlattı.

İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasına engel halin bulunmadığını dile getiren Nabi, "Dünya Kupası'nda oynayacağız. Biz FIFA kurallarına uyarız. FIFA hangi ülkeye karar verirse ABD, Meksika ya da Kanada'da Dünya Kupası'nda oynayacağız." diye konuştu

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
