31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İlkin Aydın'dan Fatih Terim sözleri: "Beni gururlandırdı"

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın, GS Plus'a özel konuştu.

calendar 31 Mart 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İlkin Aydın'dan Fatih Terim sözleri: 'Beni gururlandırdı'
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın, GS Plus'a özel açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR BULUŞMAYDI"

İlkin Aydın, Fatih Terim ile gerçekleştirdiği buluşmaya dair şu ifadeleri kullandı: 

"Benim için unutulmaz bir buluşmaydı, Fatih Hoca bu ülkenin, Galatasaray'ın en büyük değerlerinden. Aramızda çok güzel bir sohbet geçti, gelişimimizi takip ettiğini söyledi, bu da beni tabii ki çok gururlandırdı.

Paylaşımını görünce de ayrıca mutlu oldum. Bizler de onun gibi bu armayı en üst seviyeye taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, umuyorum ki camiamızı gururlandırmaya devam edeceğiz."

"TAKIM OLARAK HEDEFİMİZE YÜRÜYORUZ"

Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan Aydın, "Takımca her birimiz aynı istekle aynı mücadele ruhuyla hedefimize doğru yürüyoruz. Burada hepimizin rolü çok özel, ben de saha içinde ve dışında mümkün olduğunca takım arkadaşlarımı desteklemeyi, birimiz kötü bir gün geçirirsek birbirimizi yükseltmeyi önemsiyorum. Son iki maçımız kaldı, umuyorum ki o kupayı evimize getireceğiz." dedi.

"BAMBİ BENZETMESİNİ TATLI BULMUŞTUM"

Taraftarların kendisine yaptığı "Bambi" benzetmesine de değinen İlkin Aydın, "Bambi benzetmesini ilk gördüğümde tatlı bulmuştum, sanırım seviyorum. Bir de asıl filminde Bambi küçük kırılgan bir yavrudan, güçlü bir lidere dönüşüyor, güzel bir karakter. Dövmelerim konusunda önceden çok düşünmüyorum, dönem dönem hayatımda özel bir yeri olan figürleri yaptırmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

"RUHUNLA KÜKRE SADECE SAHAYLA SINIRLI DEĞİL" 

Sahadaki hırslı yapısının hayatına yansımasına da değinen Aydın, "Benim için hayatta bir duruş sergilemek çok önemli. Bu yaklaşımım sadece saha içine özel değil. Saha dışında da bir karakter göstermeyi, ideallerim çerçevesinde yaşamayı, örnek olmayı önemsiyorum. Ruhunla kükre sloganı da bizim sahadaki kazanma isteğimizi çok iyi anlatıyor." dedi.

"KUPAYI EVİMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Final öncesi takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlkin Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımca her birimiz aynı istekle aynı mücadele ruhuyla hedefimize doğru yürüyoruz. Burada hepimizin rolü çok özel, ben de saha içinde ve dışında mümkün olduğunca takım arkadaşlarımı desteklemeyi, birimiz kötü bir gün geçirirsek birbirimizi yükseltmeyi önemsiyorum. Son 2 maçımız kaldı, umuyorum ki o kupayı evimize getireceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
