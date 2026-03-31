31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Burak Yılmaz: ''Dünya Kupası hep bir eksiklik kaldı''

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü ve eski milli futbolcumuz Burak Yılmaz, A Milli Takımın Kosova maçı öncesi anlamlı bir mesaj paylaştı.

calendar 31 Mart 2026 15:12 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 15:22
Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı mücadele öncesinde sosyal medya hesabından oldukça duygusal ve çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Yıllarca ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan tecrübeli isim, milli formanın ağırlığına ve omuzlara yüklediği sorumluluğa dikkat çekti.

''MİLLİ FORMANIN AĞIRLIĞI VARDIR''

Milli formayı giymenin hissettirdiklerini aktaran Yılmaz, "Bu akşam sahaya çıkacak kardeşlerim gibi içimde tarif etmesi zor bir duygu var... Yıllarca o formayı gururla taşımış biri olarak şunu söyleyebilirim; Milli forma, insanın omuzlarına sadece bir kumaş gibi oturmaz. Ağırlığı vardır... Ama o ağırlık insanı ezmez, aksine büyütür. Çünkü o forma; sokakta top oynayan çocukların hayali, gecesini gündüzüne katan insanların umudu, bu ülkenin ortak gururudur." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA KUPASI HEP BİR EKSİKLİK KALDI''

Kendi jenerasyonlarının eksik kaldıkları tek başarının Dünya Kupası olduğunu belirten Burak Yılmaz, bu büyük turnuvanın kendisinde bıraktığı özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim jenerasyonumuzun içinde hep bir eksiklik kaldı... Dünya Kupası. Turnuva zamanı geldiğinde içimde bir sızı olur. "Orada olmalıydık" duygusu hiç geçmez. O atmosferi dışarıdan izlemek, anlatması zor bir özlem bırakır insanda. İşte o özlem, bugün hâlâ milyonların kalbinde yaşıyor."

''O HAYALİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİLERİ''

Bugün sahaya çıkacak futbolcuların bu hayalin günümüzdeki temsilcileri olduğunu söyleyen efsane golcü, mücadelenin geçmişle geleceği birleştirdiğini vurgulayarak, "Bugün sahaya çıkacak olan kardeşlerim, o hayalin bugünkü temsilcileri. Onların attığı her adımda, ortaya koyduğu her mücadelede aslında geçmişle gelecek birleşiyor. Bizim yaşadığımız duygular, onların heyecanıyla yeniden hayat buluyor. Milli Takım dediğin şey biraz da budur aslında... Nesillerin birbirine bıraktığı bir hikâye. Yarım kalan hayallerin, yeniden yazılma ihtimali." dedi.

''HER MAÇ BÜYÜK HAYALE ATILAN ANLAMLI ADIMDIR''

Kosova maçının önemine de değinen ve bayrağımızı dev organizasyonda görme arzusunu yineleyen genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kosova maçı belki gelecekte takvimde bir gün gibi durur ama bizler için çok daha fazlası. Çünkü her milli maç, o büyük hayale atılan küçük ama anlamlı bir adımdır. Eminim ki bugün sahada olacak herkesin yüreğinde aynı şey var; milli formanın hakkını verebilmek ve bayrağımızı Dünya Kupasında dalgalandırmak. Kalbimiz, desteğimiz, inancımız sizinle BİZİM ÇOCUKLAR..."




 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
