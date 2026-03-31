31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Fenerbahçe'ye savunma hattından iyi haberler geldi

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Milan Skriniar ve Nelson Semedo, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacaklar.

calendar 31 Mart 2026 11:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'ye kaptanı Milan Skriniar'dan ve Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Nottingham Forest'la oynanan Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinde adductor kas yırtığı tespit edilen Slovak stoper, uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı.

Bireysel çalışmalarına milli arada başlayan Milan Skriniar, bugün ise takıma katılacak ve yapılacak ilk antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışacak.

TEDESCO GÖZLEMLEYECEK

Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan ve diz iç bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Nelson Semedo da kaptanı gibi bugün takıma dönüyor.

Portekizli oyuncu, takım idmanında yer alacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, iki futbolcusunu hafta sonuna kadar gözlemleyecek. Sağlık ekibinden de olumlu rapor gelmesi halinde iki yıldız, pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
