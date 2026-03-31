Fenerbahçe'ye savunma hattından iyi haberler geldi

Fenerbahçe'ye kaptanı Milan Skriniar'dan ve Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi.



TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI



Nottingham Forest'la oynanan Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinde adductor kas yırtığı tespit edilen Slovak stoper, uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı.



Bireysel çalışmalarına milli arada başlayan Milan Skriniar, bugün ise takıma katılacak ve yapılacak ilk antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışacak.





TEDESCO GÖZLEMLEYECEK





Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan ve diz iç bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Nelson Semedo da kaptanı gibi bugün takıma dönüyor.



Portekizli oyuncu, takım idmanında yer alacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, iki futbolcusunu hafta sonuna kadar gözlemleyecek. Sağlık ekibinden de olumlu rapor gelmesi halinde iki yıldız, pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahada olacak.



