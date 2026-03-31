Kovid-19 döneminde koşuya başlayan Beyza Güzel, Türkiye'nin zirvesine çıktı

İstanbul'da yaşayan mimar Beyza Güzel, koşuya başladıktan sonra katıldığı patika (trail) ve dağ koşularında elde ettiği derecelerle Türkiye'nin önde gelen sporcuları arasına girdi.



Binicilik, kick boks ve fitness gibi farklı spor dallarıyla ilgilenen 32 yaşındaki Güzel, Kovid-19 salgını döneminde koşuya yöneldi. Bu süreçte tanıştığı ve daha sonra evlendiği eşinin desteğiyle patika ve dağ koşularına katılmaya başlayan Güzel, kısa sürede önemli başarılara imza attı.



Başarılı sporcu, 2024 ve 2025 yıllarında Kapadokya Ultra Trail 119 kilometre, 2025 Kaçkar Ultra Trail 20 kilometre ile 2024 ve 2025 Efes Ultra Maratonu 60 kilometre kategorilerinde genel klasman birincilikleri elde etti.



- Koşu macerası Kovid-19'da başladı



Koşuya başlama sürecini AA muhabirine anlatan Beyza Güzel, sporun hayatının her aşamasında olduğunu söyledi.



Spor salonlarının Kovid-19 döneminde kapanması sonrası koşmaya başladığını belirten Güzel, "Koşu yaparken tanıştığım eşim beni patikalarla tanıştırdı. Patikaya girince kendimi buldum. Doğayı yaşamak bambaşka bir şey." dedi.



Güzel, aynı zamanda binicilik, kürek, sörf ve kışın kayak yaptığını aktararak, herkese mesleğinin yanında kendine zaman ayırmasını tavsiye etti.



Aktif bir yaşam tarzını benimsediğini ifade eden Güzel, şöyle konuştu:



"Eşimle 2023 yılında Fransa'da Trail Alsace by UTMB yarışında koşacaktık. O, 100 kilometre yarışına kayıt olmuştu. Bana 'Sen de koş.' dedi. Ancak 50 kilometre parkurunda kontenjan bitmişti. Bu defa bana 'Beyza, sen 100 kilometre koşabilir misin?' dedi. Ben de 'Tabii ki koşarım.' dedim. Fransa yarışında ilk 70 kilometrede birinci gittim. Orada canlı yayında 'Kim bu Türk kızı?' dediler. Kimse tanımıyordu. O zaman sadece bir yıllık bir koşu hayatım vardı. Orada kendimi bulduğumu gördüm. O uzun mesafe bana farklı pencereler açtı."



Beyza Güzel, ilk kez 100 kilometre koştuğu bu yarışta dördüncü olarak önemli bir deneyim yaşadığını dile getirerek, bu yıl mayıs ayında yapılacak yarışa davet edildiği bilgisini verdi.



Bunu hedef yarış olarak gördüğünün altını çizen Güzel, "O zamanlar çok tecrübesizdim. Belki 20 kilometre ancak koşup katılmıştım. Şimdi daha tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Ülkemizi orada inşallah mayısta çok güzel bir şekilde temsil etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Beyza Güzel, patika koşularını bir yaşam tarzı olarak benimsediğini belirterek, "Önemli olan birinci, ikinci ya da üçüncü olmak değil, bu atmosferi yaşamak. Katıldığımız her yarış yeni deneyimler ve dostluklar kazandırıyor. Doğayla iç içe olmak da ayrı bir motivasyon sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Daha çok kadının patikalara gelmesini istiyorum"



Patika koşularına bağlılığını vurgulayan Beyza Güzel, bu sporu hayatın bir parçası haline getirmenin önemine dikkati çekti.



Kadınların patika koşularına ilgisinin artmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Güzel, "Daha çok kadının patikalara gelmesini istiyorum. İlginin artması sevindirici. Umarım bu sporu hep birlikte daha ileriye taşırız." diye konuştu.



Güzel, hedefleri arasında yurt dışında prestijli bir yarışın da bulunduğunu belirterek, "İsmini ve zamanını paylaşmak istemiyorum. ABD'de düzenlenen ve 100 mili belli bir sürede koşan belirli bir dereceye ulaşan sporcuların kura ile katılabildiği özel bir yarış var. Dünyanın en iyi atletlerinin yer aldığı bu organizasyonda koşmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



