Edwards'ın ilk 5 başlamama nedeni: 'Tuvalete gittim...'

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, altı maçlık sakatlık arasının ardından sahalara döndü ancak beklenmedik şekilde maça yedek başladı.



Yıldız oyuncunun 421 maçlık üst üste ilk 5 başlama serisi sona ererken, bunun sebebinin sakatlık ya da dakika kısıtlaması olmadığı ortaya çıktı.



Başantrenör Chris Finch, maç öncesinde "doğa çağrısı" nedeniyle Edwards'ın ilk 5'te yer almadığını açıkladı. Edwards ise durumu esprili bir şekilde doğruladı:

"Tuvalete gitmem gerekiyordu."



Edwards, dönüş maçında 17 sayı, 2 ribaund ve 4 asistlik katkı sağladı.



Minnesota ekibi, Dallas Mavericks karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 124-94 kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.



Julius Randle 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Ayo Dosunmu 18 sayı, 15 ribaund ve 12 asistle Timberwolves tarihinin ilk triple-double'larından birine imza attı.



Edwards, bu sezon oynadığı 58 maçta 29.5 sayı, 5.1 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.



