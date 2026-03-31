31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Edwards'ın ilk 5 başlamama nedeni: "Tuvalete gittim..."

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, altı maçlık sakatlık arasının ardından sahalara döndü ancak beklenmedik şekilde maça yedek başladı.

31 Mart 2026 11:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yıldız oyuncunun 421 maçlık üst üste ilk 5 başlama serisi sona ererken, bunun sebebinin sakatlık ya da dakika kısıtlaması olmadığı ortaya çıktı.

Başantrenör Chris Finch, maç öncesinde "doğa çağrısı" nedeniyle Edwards'ın ilk 5'te yer almadığını açıkladı. Edwards ise durumu esprili bir şekilde doğruladı:
"Tuvalete gitmem gerekiyordu."

Edwards, dönüş maçında 17 sayı, 2 ribaund ve 4 asistlik katkı sağladı.

Minnesota ekibi, Dallas Mavericks karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 124-94 kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

Julius Randle 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Ayo Dosunmu 18 sayı, 15 ribaund ve 12 asistle Timberwolves tarihinin ilk triple-double'larından birine imza attı.

Edwards, bu sezon oynadığı 58 maçta 29.5 sayı, 5.1 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.