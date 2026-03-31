31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Kosova-Türkiye maçı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu'na sürpriz!

Türk ressam Ersan Kaya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesi A Milli Takım'ın konakladığı Priştine'de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na özel bir tablo hediye etti.

calendar 31 Mart 2026 11:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova maçı öncesinde bir sürprizle karşılaştı.

Futbol dünyasından bir çok ismi resmeden Türk sanatçı Ersan Kaya bu kez TFF Başkanı Hacıosmanoğlu için özel bir çalışma yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele giden sanatçı Kaya, Hacıosmanoğlu'na yaptığı resmi gösterdi. Futbol dünyasından önemli futbolcuların resimlerini yapan ünlü sanatçı Ersan Kaya bu kez Türk futbolunun en üst yöneticisi İbrahim Hacıosmanoğlu için yaptığı özel çalışmayı kendisine Kosova'nın Priştine kentinde teslim etti.

"Milli maç öncesi benden size küçük bir hediye" diyen Ersan Kaya ayrıca "Türkiye ise sizden akşam galibiyet bekliyor" şeklinde konuşunca Başkan Hacıosmanoğlu ise "Bu akşam kazanıp Amerika'daki Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

3kay olarak tanınan Türk ressam Ersan Kaya daha önce Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric ve Will Smith gibi isimler için yaptığı özel çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Ersan Kaya, Türk futbolunun eski ve yeni yıldızları Arda Güler, Kenan Yıldız, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu ve daha bir çok isim için özel çalışmalar yapmıştı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
