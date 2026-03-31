Kosova-Türkiye maçı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu'na sürpriz!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova maçı öncesinde bir sürprizle karşılaştı.



Futbol dünyasından bir çok ismi resmeden Türk sanatçı Ersan Kaya bu kez TFF Başkanı Hacıosmanoğlu için özel bir çalışma yaptı.



A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele giden sanatçı Kaya, Hacıosmanoğlu'na yaptığı resmi gösterdi. Futbol dünyasından önemli futbolcuların resimlerini yapan ünlü sanatçı Ersan Kaya bu kez Türk futbolunun en üst yöneticisi İbrahim Hacıosmanoğlu için yaptığı özel çalışmayı kendisine Kosova'nın Priştine kentinde teslim etti.



"Milli maç öncesi benden size küçük bir hediye" diyen Ersan Kaya ayrıca "Türkiye ise sizden akşam galibiyet bekliyor" şeklinde konuşunca Başkan Hacıosmanoğlu ise "Bu akşam kazanıp Amerika'daki Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



3kay olarak tanınan Türk ressam Ersan Kaya daha önce Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric ve Will Smith gibi isimler için yaptığı özel çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Ersan Kaya, Türk futbolunun eski ve yeni yıldızları Arda Güler, Kenan Yıldız, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu ve daha bir çok isim için özel çalışmalar yapmıştı.



