Jaden Ivey, Bulls'tan gönderildi! LGBTQ+ ve Curry 'sahte Hristiyan' açıklamaları...

Chicago Bulls, yaptığı resmi açıklamayla Jaden Ivey ile "takıma zarar verici davranışlar" gerekçesiyle yollarını ayırdığını duyurdu.



Tartışmaların odağındaki guard oyuncu, Bulls tarafından serbest bırakılmasının ardından sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Instagram canlı yayınında konuşan Ivey, takımın kararını sert sözlerle eleştirirken, kendisine yöneltilen suçlamaları da reddetti.



"Davranışlarımın takıma zarar verdiğini söylediler. Ama ben takımın yanında bile değildim. Rehabilitasyon sürecindeydim," diyen Ivey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl oluyor da davranışlarım takıma zarar veriyor? Ne yaptım ki? Oyunculara 'berbatsınız' mı dedim? Böyle bir şey söylesem bu gerçekten zararlı olurdu. Çünkü aynı takımdayız, birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Birbirimize pas atmamız, birlikte oynamamız gerekiyor."



Ivey, Chicago'dan ayrılmak üzere uçağa bindiği sırada yaptığı bir başka canlı yayında ise bu kez Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi hedef aldı ve yıldız oyuncuyu "sahte Hristiyan" olarak nitelendirdi.



"İsa'yı tanımıyor. Onun kurtulması için dua ediyorum. Sahip olduğu yüzüklerin hiçbir önemi olmayacak. LeBron James'in yüzükleri de, Michael Jordan'ın yüzükleri de… Hall of Fame'deki insanların da hiçbir önemi yok eğer İsa'yı tanımıyorsanız," ifadelerini kullandı.



Yüksek sesle konuşması nedeniyle kabin görevlileri tarafından uyarılan Ivey, telefonunu uçuş moduna alması istendikten sonra yayını sonlandırdı.



Bulls yönetiminin bu kararı almasının arkasında ise oyuncunun daha önce yaptığı tartışmalı anti-LGBTQ+ açıklamaları yer alıyor. Ivey, NBA'in Pride Month etkinliklerine katılımını eleştirmiş, ayrıca dini içerikli açıklamalarıyla da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.



Öte yandan Bulls başantrenörü Billy Donovan, San Antonio Spurs maçı öncesinde yaptığı konuşmada kulübün kapsayıcılık ve kabul değerlerine bağlı olduğunu vurguladı.



Sol diz sakatlığıyla mücadele eden Ivey, Detroit Pistons'tan takaslandıktan sonra Bulls formasıyla yalnızca dört maçta görev alabilmişti.



