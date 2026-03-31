Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlıyor

Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası 1 Nisan Çarşamba günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde start alacak.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.



Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:



Yıldız erkek - flöre: Roberto Mattias Cazzani, Doruk Tosun, Ata Melik Boz



Genç erkek - flöre: Kıvanç Kırtay



Yıldız kadın - flöre: Ada Küfeciler



Yıldız-Genç kadın - flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca



Yıldız erkek - epe: Mehmet Ilgar Ceviziçi, İskender Yiğit Tiftik, Onur Saraçoğlu



Genç erkek - epe: Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran



Yıldız kadın - epe: Zülal Can, Eda Ustabay



Yıldız genç kadın - epe: Yağmur Yurttaş



Genç kadın - epe: Nisan Dinçel, Nilahsen Erten



Yıldız erkek - kılıç: Arda Takka



Yıldız genç erkek - kılıç: Candeniz Berrak



Genç erkek - kılıç: Furkan Yaman, Enes Talha Kalender



Yıldız kadın - kılıç: Elif Çınar Koçak



Yıldız genç kadın - kılıç: Irmak Şenoğlu



Genç kadın - kılıç: Zehra Kerem



