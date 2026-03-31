31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlıyor

Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası 1 Nisan Çarşamba günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayacak.

31 Mart 2026 13:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.

Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:

Yıldız erkek - flöre: Roberto Mattias Cazzani, Doruk Tosun, Ata Melik Boz

Genç erkek - flöre: Kıvanç Kırtay

Yıldız kadın - flöre: Ada Küfeciler

Yıldız-Genç kadın - flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Yıldız erkek - epe: Mehmet Ilgar Ceviziçi, İskender Yiğit Tiftik, Onur Saraçoğlu

Genç erkek - epe: Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran

Yıldız kadın - epe: Zülal Can, Eda Ustabay

Yıldız genç kadın - epe: Yağmur Yurttaş

Genç kadın - epe: Nisan Dinçel, Nilahsen Erten

Yıldız erkek - kılıç: Arda Takka

Yıldız genç erkek - kılıç: Candeniz Berrak

Genç erkek - kılıç: Furkan Yaman, Enes Talha Kalender

Yıldız kadın - kılıç: Elif Çınar Koçak

Yıldız genç kadın - kılıç: Irmak Şenoğlu

Genç kadın - kılıç: Zehra Kerem

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.