Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 31 Mart 2026

31 Mart Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 31 Mart Salı günün maçları listesi...31 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 31 Mart maç takvimi21:45 İsveç-Polonya (Exxen)21:45 Kosova-Türkiye (TV8)21:45 Bosna-Hersek-İtalya (Exxen)21:45 Çekya-Danimarka (Exxen)UEFA Uluslar Ligi - Play-off C/D19:00 Lüksemburg-Malta19:00 Letonya-Cebelitarık