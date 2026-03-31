31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Beşiktaş'tan geleceğe yatırım hamlesi: Görkem Dağıstanlı

Beşiktaş, Bandırmaspor forması giyen 2012 doğumlu hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı'yı transfer etti.

calendar 31 Mart 2026 12:26
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar bu bağlamda Görkem Dağıstanlı'nın transferini tamamladı.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ RESMİYET KAZANDI

Bandırmaspor forması giyen 2012 doğumlu Görkem Dağıstanlı'nın yeni takımı Beşiktaş oldu. Bandırmaspor genç futbolcunun transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağlandığını resmi hesaplarından duyurdu.

10 MAÇTA 26 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Görkem Dağıstanlı bu sezon Bandırmaspor U14 ve U14 Gelişim Ligi'nde çıktığı 10 maçta 15 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.

BANDIRMASPOR'DAN AÇIKLAMA

Transferle ilgili Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, amatör futbolcumuz Görkem Dağıstanlı'nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren oyuncumuza, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
