31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Muğlaspor'da Mustafa Sarıgül dönemi

Muğlaspor, Besim Durmuş'la yollarını ayırıp Mustafa Sarıgül ile anlaştı ve yeni teknik direktörle şampiyonluk hedeflerine odaklandı.

31 Mart 2026 12:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Altınordu'ya 1-0 mağlup olup şampiyonluk yolunda büyük avantaj kaybedince teknik direktör Besim Durmuş'la vedalaşan Muğlaspor'da Mustafa Sarıgül dönemi başladı.

Yeşil-beyazlılar son olarak Elazığspor'da çalışan 53 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için deneyimli çalıştırıcı Mustafa Sarıgül ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Mustafa Sarıgül'e Muğlaspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-beyaz armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi.

Düzenlenen imza törenine katılan Başkan Menaf Kıyanç, birlik ve beraberlik çağrısını yaparak, yeni teknik direktörleriyle hedeflerine kararlılıkla ilerleyeceklerini dile getirdi. Mustafa Sarıgül ise köklü bir camiaya geldiğini ve her koşulda kazanmak için mücadele eden bir takım izleteceklerini söyledi. Öte yandan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan, Muğlaspor'u ziyaret etti. Milletvekili Mete, Muğlaspor'un daima yanında olacaklarının mesajını iletti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
