TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Altınordu'ya 1-0 mağlup olup şampiyonluk yolunda büyük avantaj kaybedince teknik direktör Besim Durmuş'la vedalaşan Muğlaspor'da Mustafa Sarıgül dönemi başladı.



Yeşil-beyazlılar son olarak Elazığspor'da çalışan 53 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için deneyimli çalıştırıcı Mustafa Sarıgül ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Mustafa Sarıgül'e Muğlaspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-beyaz armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi.



Düzenlenen imza törenine katılan Başkan Menaf Kıyanç, birlik ve beraberlik çağrısını yaparak, yeni teknik direktörleriyle hedeflerine kararlılıkla ilerleyeceklerini dile getirdi. Mustafa Sarıgül ise köklü bir camiaya geldiğini ve her koşulda kazanmak için mücadele eden bir takım izleteceklerini söyledi. Öte yandan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan, Muğlaspor'u ziyaret etti. Milletvekili Mete, Muğlaspor'un daima yanında olacaklarının mesajını iletti.



