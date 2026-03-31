Fenerbahçe'nin eski aşkı depreşti

Fenerbahçe, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak istiyor. Bonservisini eline alacak ön libero için resmi temaslar milli ara sonrası başlayacak.

calendar 31 Mart 2026 10:01
Fotoğraf: Imago
Yaz transfer döneminde Edson Alvarez ve Fred'le yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında ise; Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma olduğu ortaya çıktı.

29 yaşındaki Malili futbolcu için resmi temaslar milli ara sonrasında başlayacak.

Yeni sezonda orta saha dörtlüsü; N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Yves Bissouma'dan oluşturulmak isteniyor.

ALDIĞI MAAŞIN İKİ KATINI ÖNERECEK

Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini İngiliz basını da doğruladı. TeamTalk'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, menajerler aracılığıyla nabız yokladı.

Haberde; "Bissouma, Tottenham'dan ayrılacak. Bunun iki nedeni var: kulübün maaş yükünü azaltma isteği ve disiplin sorunları. Fenerbahçe serbest oyuncu olacak Bissouma'yla ilgileniyor" ifadelerine yer verildi.

Bissouma'nın Tottenham'dan 3 milyon 219 bin 788 euro maaş aldığı vurgulandı. F.Bahçe'nin oyuncuya bu maaşın 2 katını önereceği belirtildi.

8 MAÇA ÇIKTI; F.BAHÇE SAĞLIK RAPORUNU DA İNCELEYECEK

Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla sadece 8 maça çıkabildi. Bu karşılaşmalarda 463 dakika sahada kalabilen Malili oyuncu, skor katkısı yapamadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Bissouma'nın görüşmelerde sağlık raporları incelenecek.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
