Fenerbahçe'nin eski aşkı depreşti

Yaz transfer döneminde Edson Alvarez ve Fred'le yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarına başladı.



Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında ise; Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma olduğu ortaya çıktı.



29 yaşındaki Malili futbolcu için resmi temaslar milli ara sonrasında başlayacak.



Yeni sezonda orta saha dörtlüsü; N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Yves Bissouma'dan oluşturulmak isteniyor.





ALDIĞI MAAŞIN İKİ KATINI ÖNERECEK





Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini İngiliz basını da doğruladı. TeamTalk'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, menajerler aracılığıyla nabız yokladı.



Haberde; "Bissouma, Tottenham'dan ayrılacak. Bunun iki nedeni var: kulübün maaş yükünü azaltma isteği ve disiplin sorunları. Fenerbahçe serbest oyuncu olacak Bissouma'yla ilgileniyor" ifadelerine yer verildi.



Bissouma'nın Tottenham'dan 3 milyon 219 bin 788 euro maaş aldığı vurgulandı. F.Bahçe'nin oyuncuya bu maaşın 2 katını önereceği belirtildi.



8 MAÇA ÇIKTI; F.BAHÇE SAĞLIK RAPORUNU DA İNCELEYECEK



Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla sadece 8 maça çıkabildi. Bu karşılaşmalarda 463 dakika sahada kalabilen Malili oyuncu, skor katkısı yapamadı.



Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Bissouma'nın görüşmelerde sağlık raporları incelenecek.



