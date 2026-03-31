31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Roma'da Pellegrini için "Kalsın" raporu

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lorenzo Pellegrini'yi gelecek sezon da takımında görmek istiyor.

Roma forması giyen ve İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lorenzo Pellegrini, takımda kalmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini de 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.

Gasperini, Pellegrini'nin gelecek sezon da takımda kalmasını istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

Roma'da bu sezon 31 maçta süre bulan 29 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
