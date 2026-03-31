Roma'da Pellegrini için 'Kalsın' raporu

Roma forması giyen ve İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lorenzo Pellegrini, takımda kalmak istiyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini de 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.



Gasperini, Pellegrini'nin gelecek sezon da takımda kalmasını istediğini kulüp yönetimine bildirdi.



Roma'da bu sezon 31 maçta süre bulan 29 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.



