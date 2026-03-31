Beşiktaş'tan Tiago Djalo için Lyon'a ret

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tiago Djalo için Lyon'un kışın yaptığı teklifi reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

calendar 31 Mart 2026 08:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Tiago Djalo'ya kış transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un talip olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu ve sezonun geri kalanındaki hedefleri doğrultusunda Fransız kulübünün resmi teklifini geri çevirdiği belirtildi.

YAZIN YENİDEN GÖRÜŞME

Lyon'un teklifinin 3 milyon euro civarında olduğu aktarıldı. Yaz döneminde iki kulüp arasında yeniden görüşme yapılacağı öğrenildi.

LİGDE 1 GOLÜ VAR

Djalo sezon başında Serie A'nın köklü kulübü Juventus'tan transfer edilmişti. Emmanuel Agbadou ile uyumlu bir görüntü çizen 25 yaşındaki Portekizli savunmacı, Süper Lig'de 15 maçta görev alırken tek golünü Antalyaspor'a atmıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
