Anderson Talisca, geri dönüyor!

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan sevindirici haber geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun milli aradan önce sakatlığını atlatan ve milli ara boyunca yapılan idmanların ardından tamamen hazır hale gelen Anderson Talisca'yı pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
Eski takımına karşı sahaya çıkacak olan Brezilyalı yıldız bu sezon 38 maçta 21 gol, 4 asiste imza attı.