Amir Hadziahmetovic'ten geleceği için açıklama

Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralanan Amir Hadziahmetovic, geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geleceğini düşünmediğini ve geleceğinin sezon sonunda netlik kazanacağını söyledi.
Amir Hadziahmetovic, "Dürüst olmak gerekirse, geleceğimi düşünmüyorum. Futbolda her şey olabilir. Türkiye'de olabilirim, İngiltere'de olabilirim, burada olabilirim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden ne olacağını sezon sonunda göreceğiz ama burada sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Umarım başarılı oluruz, sonrasına bakacağız." dedi.
Hull City'de bu sezon 36 maçta süre bulan Bosnalı orta saha oyuncusu, 3 asist yaptı.
Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralanan Amir Hadziahmetovic'in, siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
