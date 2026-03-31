Amir Hadziahmetovic'ten geleceği için açıklama

Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralanan Amir Hadziahmetovic, geleceğini düşünmediğini ve geleceğinin sezon sonunda netlik kazanacağını söyledi.

calendar 31 Mart 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Amir Hadziahmetovic, "Dürüst olmak gerekirse, geleceğimi düşünmüyorum. Futbolda her şey olabilir. Türkiye'de olabilirim, İngiltere'de olabilirim, burada olabilirim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden ne olacağını sezon sonunda göreceğiz ama burada sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Umarım başarılı oluruz, sonrasına bakacağız." dedi.

Hull City'de bu sezon 36 maçta süre bulan Bosnalı orta saha oyuncusu, 3 asist yaptı.

Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralanan Amir Hadziahmetovic'in, siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
