A Milli Takım'da 5 isim Kosova maçında yok!

A Milli Futbol Takımı'nda; Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

calendar 31 Mart 2026 10:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli takımda bu maç öncesi 5 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlığı bulunan ve Romanya maçında da oynayamayan Merih Demiral ile birlikte; Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova ile oynanacak final maçının kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'ın Kosova'ya konuk olacağı mücadele saat 21.45'te başlayacak.

