Aras Kargo play-off maçını galibiyetle tamamladı

İzmir'i 17 yıl aradan sonra yeniden Sultanlar Ligi play-off heyecanıyla buluşturan Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor Eker ile oynadığı ilk play-off maçını galibiyetle tamamladı.



Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ndeki henüz ikinci sezonunda gösterdiği performansla normal sezonu 7'nci sırada tamamlamıştı. İzmir'i tam 17 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi play-off etabında temsil eden Aras Spor Kulübü, play-off turunun ilk maçında Nilüfer Belediyespor Eker'i İzmir'de konuk etti. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki ilk maçı Aras Spor Kulübü, 3-1 kazandı.



Play-off heyecanı, salon önünde Border Halk oyunları ve İzmir Sanat Halk oyunları ekiplerinin sergilediği zeybek performansıyla başlarken; 'play-off hayrına' dağıtılan lokma ile kapı girişinde sunulan kolonya ve çikolata ikramları maç atmosferine sıcak bir hava kattı.



'TAKIMIMIZIN İLK PLAY-OFF MÜCADELESİNDE GÖSTERDİĞİ AZİM VE BAŞARIDAN DOLAYI GURUR DUYUYORUM'



İzmir spor tarihi için taşıdığı anlamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Yiğitcan Bozoğlu, "Bugün burada, Atatürk Voleybol Salonu'nun o müthiş atmosferinde, takımımızın play-off tarihindeki bu ilk randevusunu büyük bir heyecan ve gururla takip ettik. Biz yola çıkarken sporu sadece bir rekabet alanı değil; disiplin ve dayanışma değerleriyle şekillenen bir yolculuk olarak tanımlamıştık. Sahada her zaman neşeli bir takım olmak istiyoruz; aynı zamanda hedefleri olan, mücadeleyi asla bırakmayan ve bu sporun toplumsal bir anlamı olduğuna inanan bir yapıyla hareket ediyoruz.



Birincil önceliğimiz her zaman zevk alarak oynamak; çünkü biliyoruz ki keyif alarak oynanan oyunun ardından kazanmak zaten doğal bir sonuç olarak geliyor. Sürdürülebilir başarıya inanan bir kulüp olarak, ilk sezonumuzda Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı gösterdik, ikinci sezonumuzda ise bu zorlu ligdeki kalıcılığımızı pekiştirerek aslında ne kadar doğru bir stratejiyle yola çıktığımızı kanıtladık; şimdi ise burada Avrupa kupaları yolunda kararlılıkla mücadele veriyoruz.



Bugün İzmir'in 17 yıllık play-off özlemini dindirmiş bir kulüp olarak, bu vizyonun ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu görmekten onur duyuyorum. Başta baş antrenörümüz Mustafa Suphi Doğancı olmak üzere, sezon boyunca takım ruhunu ve disiplini sahaya yansıtan tüm teknik ekibimize ve sporcularımıza gösterdikleri üstün performanstan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Mücadele ruhumuzu koruyarak çıtayı her sezon daha da yukarı taşıyacak, umarım bu yıl İzmir'i uluslararası arenada ve Avrupa kupalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bizi bugün de yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza, sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum; İzmir her zaman çok daha iyilerini hak ediyor ve biz de bu yüzden her sene çıtayı biraz daha yukarı taşımaya kararlıyız" dedi.



Sporun toplumla kurduğu duygusal bağa vurgu yapan Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu ise şu ifadeleri kullandı:



"Aras Kargo Spor Kulübü, markamızın itibarını güçlendiren ve insanlarla duygusal bağ kurmamızı sağlayan bir topluluk platformuna dönüştürdüğümüz en değerli yatırımlarımızdan biri. 2024 itibarıyla Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan kulübümüz, İzmir merkezli yapısıyla yerelden güç alan ancak Türkiye genelinde sahiplenilen güçlü bir topluluk hikayesine dönüştü. Takımımızın elde ettiği play-off başarısı, sadece sportif bir sonuç değil; disiplin, özveri ve insan odaklı yaklaşımı temel alan güçlü bir ekip çalışmasının doğal bir çıktısı. Bu yolculukta onları desteklemekten, sporcularımızla teknik ekibimizin bu inanç ve kararlılığına ortak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Voleybol bizim için sadece bir spor dalı değil; taraftarlarımız, basın mensuplarımız ve sponsorlarımız gibi topluluğumuzun önemli paydaşlarıyla birlikte, bu heyecanı paylaştığımız özel bir buluşma alanı.



9 Eylül vesilesiyle bir araya geldiğimiz tüm İzmir voleybol takımlarını, hatta tüm Sultanlar Ligi ekiplerini de bu topluluğun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Markamızla insanların daha samimi bir zeminde bağ kurmasını arzu ederek çıktığımız bu yolda, sporu toplumun farklı kesimlerini buluşturan, paylaşım ve dayanışmayı güçlendiren bir platform olarak konumladık. Sezon boyunca Hatay'dan gelen imkansızlıklar içinde voleybol oynayan çocuklarımızı, orman yangınlarında görev yapan kahraman itfaiyecilerimizi, koruma altındaki kız çocuklarımızı ve depremde büyük bir özveriyle görev yapan AFAD ekipleri de dahil toplumun her kesimiyle bu salonda buluştuk.



Tüm bu çalışmalarla voleybolu yaşayan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir topluluk platformuna dönüştürmeyi hedefledik. PRİDA İletişim Ödülleri'nde 'Topluluk Yaratımı ve Yönetimi' kategorisinde aldığımız ödül de bu yaklaşımımızın güçlü bir karşılığı olduğunu gösterdi. Önümüzdeki dönemde de güçlü bir taraftar kültürü oluşturmayı, spor aracılığıyla daha fazla insana ulaşmayı ve bu topluluğu büyütmeyi önceliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz. Play-off sürecinde sahaya çıkacak takımımıza yürekten başarılar diliyor, birlikte daha nice başarıları paylaşmayı temenni ediyoruz."



Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Baran Aras ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi:



"Aras Kargo Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyespor Eker'in Sultanlar Ligi Play-Off ilk karşılaşmasına katılmaktan memnuniyet duydum. Sporun birleştirici gücüne inanıyor; özellikle kadın voleybolunun gelişimini ve genç sporcuların yetişmesini, ülkemizin spor kültürünün geleceği adına son derece kıymetli buluyorum. Sahada verilen emeğin, disiplinin ve takım ruhunun yalnızca sportif başarıya değil, aynı zamanda toplumsal gelişime de katkı sağladığına inanıyorum. Bu doğrultuda, spora yatırım yapan, gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara ve takım sponsorlarına teşekkür ederim. Sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında, sporun sürdürülebilir gelişimine destek vermeyi ve genç nesillerin bu alanda güçlenmesini öncelikli görmeye devam edeceğiz."



