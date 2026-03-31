Yunan Basketbol Ligi'nde Thomas Walkup'ın statü tartışması

Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6yFTiM02wk



— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 31, 2026

Panathinaikos, Olympiakos forması giyen Thomas Walkup'ın Yunan pasaportunun iptal edilmesi için resmi başvuruda bulundu.Yunanistan'da uzun süredir tartışma konusu olan bu durum, Walkup'ın hızlı şekilde vatandaşlık almasının ardından yeniden gündeme geldi. Panathinaikos cephesi, sürecin adil olmadığı görüşünde ve bu vatandaşlıkla birlikte gelen yükümlülüklerin, özellikle askerlik sorumluluğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor.Kulüp, Walkup'ın Yunan vatandaşlığına kabul edilmesinin yasal ve sportif açıdan yeniden incelenmesini talep etti. Bu başvurunun, oyuncunun ligde yerli statüsünde oynamasıyla ilgili dengeleri etkilediği düşünülüyor.Daha önce de Panathinaikos cephesi, Walkup'ın vatandaşlık sürecine tepki göstermiş ve bunun Yunan basketboluna zarar verdiğini savunmuştu. Kulüp, yabancı oyuncuların bu şekilde "yerli" statüsüne geçirilmesine karşı olduğunu vurgulamıştı.Thomas Walkup ise 2023 yılında Yunan vatandaşlığı alarak hem milli takımda oynama hakkı kazanmış hem de Olympiacos kadrosunda yabancı kontenjanı açısından avantaj sağlamıştı. Bu durum, aynı zamanda vatandaşlıkla gelen askerlik gibi yükümlülükleri gündeme taşıdı.