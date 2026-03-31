31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Panatinaikos, Olympiakos'ta forma giyen Thomas Walkup'ın Yunan pasaportunun iptali için resmi talepte bulundu.

31 Mart 2026 19:04
Yunan Basketbol Ligi'nde Thomas Walkup'ın statü tartışması
Panathinaikos, Olympiakos forması giyen Thomas Walkup'ın Yunan pasaportunun iptal edilmesi için resmi başvuruda bulundu.

Yunanistan'da uzun süredir tartışma konusu olan bu durum, Walkup'ın hızlı şekilde vatandaşlık almasının ardından yeniden gündeme geldi. Panathinaikos cephesi, sürecin adil olmadığı görüşünde ve bu vatandaşlıkla birlikte gelen yükümlülüklerin, özellikle askerlik sorumluluğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

Kulüp, Walkup'ın Yunan vatandaşlığına kabul edilmesinin yasal ve sportif açıdan yeniden incelenmesini talep etti. Bu başvurunun, oyuncunun ligde yerli statüsünde oynamasıyla ilgili dengeleri etkilediği düşünülüyor.

Daha önce de Panathinaikos cephesi, Walkup'ın vatandaşlık sürecine tepki göstermiş ve bunun Yunan basketboluna zarar verdiğini savunmuştu. Kulüp, yabancı oyuncuların bu şekilde "yerli" statüsüne geçirilmesine karşı olduğunu vurgulamıştı.

Thomas Walkup ise 2023 yılında Yunan vatandaşlığı alarak hem milli takımda oynama hakkı kazanmış hem de Olympiacos kadrosunda yabancı kontenjanı açısından avantaj sağlamıştı. Bu durum, aynı zamanda vatandaşlıkla gelen askerlik gibi yükümlülükleri gündeme taşıdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
