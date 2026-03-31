31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İran'dan FIFA Başkanı'nın takip ettiği maçta anlamlı hareket

İran Milli Takımı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun tribünde yer aldığı Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı.

calendar 31 Mart 2026 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İran A Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile Antalya'da oynadıkları ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da izlediği maça savaşta öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıktı.

Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nin sahasındaki müsabaka seremonisinde savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören hastane ve tarihi yapıların fotoğraflarıyla yer alan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerinin milli marşı okunurken de fotoğrafları ellerinden bırakmadı.

Çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta Nijerya ile oynadığı ve 2-1 yenildiği hazırlık maçında seremoniye siyah kol bandıyla çıkmış ve kız çocuğu okul çantası taşımıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
