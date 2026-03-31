Alessandro Nesta, Premier Lig'e gidiyor!

Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yeni teknik direktörü olmak üzere görüşmelerde bulunuyor ve İtalyan teknik adam Alessandro Nesta'ya Kuzey Londra'daki teknik kadrosunda bir görev teklif etti.



Tuttosport muhabiri Nicolo Schira, İtalyanların efsanevi stoperi Nesta'ya, De Zerbi tarafından Tottenham'ın teknik kadrosunda bir görev teklif edildiğini bildirdi.



Habere göre, Nesta'ya De Zerbi'nin asistanı olarak görev teklif edildi ve eski defans oyuncusunun şu anda teklifi değerlendirdiği belirtildi.



NESTA'NIN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ



Nesta, futbolu bıraktıktan sonra Miami FC, Perugia, Frosinone, Reggiana ve Monza'da antrenör olarak görev yapt



