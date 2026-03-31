Denizlili yüzücü Ahmet Mete tarih yazdı

Denizlili milli yüzücü Ahmet Mete Boylu, Prag'da yapılan Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya, 1 bronz madalya ve 1 Türkiye rekoru kırarak çıtayı zirveye taşıdı. 28-29 Mart tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli forma altında mücadele eden yüzücüler, önemli derecelerle organizasyonu tamamladı.



Son yıllarda Denizli'nin yetiştirdiği en başarılı sporcular arasına adını yazdıran milli sporcu Ahmet Mete Boylu, Prag'da elde ettiği derecelerle hem ülkemizi gururlandırdı hem de adını zirveye yazdırdı. Organizasyonda 200 metre serbest, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest bayrak yarışlarında altın madalya kazanan genç sporcu, 400 metre serbest erkeklerde bronz madalyayı boynuna taktı.



18 YAŞ TÜRKİYE REKORU KIRILDI



Ahmet Mete Boylu'nun da yer aldığı 4x100 metre serbest erkekler bayrak yarışında 3.20.65 dereceyle milliler, 18 yaşta Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Yarışmalar sonunda Ahmet Mete Boylu kürsüye gelerek altın madalyasını aldı ve İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadı. Çekya'daki şampiyonada Milli Takım Antrenörü Denizlili isim Musa Özcan da görev alarak başarıda pay sahibi isimlerden biri oldu.



ERDOĞAN'DAN GENÇ YÜZÜCÜYE TEBRİK



Denizlili genç yüzücü Ahmet Mete Boylu ile Milli Takım Antrenörü Musa Özcan'ı uluslararası alanda elde ettikleri başarılardan dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik etti. Ahmet Mete Boylu'nun performansını her geçen gün daha yukarı taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, bir kez daha gurur duyduklarını sözlerine ekledi.



