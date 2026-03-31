31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Denizlili yüzücü Ahmet Mete tarih yazdı

Ahmet Mete Boylu, Prag'da yapılan Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü

31 Mart 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlili yüzücü Ahmet Mete tarih yazdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Denizlili milli yüzücü Ahmet Mete Boylu, Prag'da yapılan Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya, 1 bronz madalya ve 1 Türkiye rekoru kırarak çıtayı zirveye taşıdı. 28-29 Mart tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli forma altında mücadele eden yüzücüler, önemli derecelerle organizasyonu tamamladı.

Son yıllarda Denizli'nin yetiştirdiği en başarılı sporcular arasına adını yazdıran milli sporcu Ahmet Mete Boylu, Prag'da elde ettiği derecelerle hem ülkemizi gururlandırdı hem de adını zirveye yazdırdı. Organizasyonda 200 metre serbest, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest bayrak yarışlarında altın madalya kazanan genç sporcu, 400 metre serbest erkeklerde bronz madalyayı boynuna taktı.

18 YAŞ TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Ahmet Mete Boylu'nun da yer aldığı 4x100 metre serbest erkekler bayrak yarışında 3.20.65 dereceyle milliler, 18 yaşta Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Yarışmalar sonunda Ahmet Mete Boylu kürsüye gelerek altın madalyasını aldı ve İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadı. Çekya'daki şampiyonada Milli Takım Antrenörü Denizlili isim Musa Özcan da görev alarak başarıda pay sahibi isimlerden biri oldu.

ERDOĞAN'DAN GENÇ YÜZÜCÜYE TEBRİK

Denizlili genç yüzücü Ahmet Mete Boylu ile Milli Takım Antrenörü Musa Özcan'ı uluslararası alanda elde ettikleri başarılardan dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik etti. Ahmet Mete Boylu'nun performansını her geçen gün daha yukarı taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, bir kez daha gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.