Adana'da posta dağıtıcıları milli takıma seçilebilmek için yarıştı

31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Adana'da 54. Balkan Ülkeleri yürüyüşünde posta dağıtıcıları, milli takıma seçilebilmek için yarıştı

calendar 31 Mart 2026 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adana'da posta dağıtıcıları, 54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımda yer almak için düzenlenen seçmelerde mücadele etti.

PTT 5. Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde Adana Gençlik Merkezi Atletizm Pisti'nde yapılan organizasyona, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 26'sı kadın 73 posta dağıtıcısı katıldı.

Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, açılış programındaki konuşmasında, yarışmanın sosyal dayanışmanın sağlanması ve sportmenlik ruhu kazandırılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, personele başarı diledi.

Yarışmada erkek posta dağıtıcıları 10 kilometrelik, kadın posta dağıtıcıları ise 5 kilometrelik parkurda ter döktü.

Mücadele sonucunda kadınlarda Nuray Coşkun, erkeklerde ise Teyfik Erçetin birinci oldu.

54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımın belirlenmesi için yapılan seçmelerde başarılı olan posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde yarışacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
