31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Romelu Lukaku kadro dışı kalabilir!

Napoli, kulübün çağrısına rağmen ülkesi Belçika'dan geri dönmeyen Romelu Lukaku'yu kadro dışı bırakabilir.

31 Mart 2026 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'de Romelu Lukaku ile ilgili kriz devam ediyor.

Sakatlığı nedeniyle milli takımına gitmeyen Lukaku, tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitti. Lukaku, kulübü Napoli'nin çağrısına rağmen ülkesinden dönmedi.

Napoli, Belçikalı golcünün antrenmanlara katılması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini açıkladı. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmayı değerlendiriyor.

Napoli'nin 32 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklama şu şekilde:

"Napoli, Romelu Lukaku'nun bugün antrenmanların yeniden başlaması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini duyurur. Kulüp, uygun disiplin cezası uygulayıp uygulamayacağına ve oyuncunun kadroda kalıcı olarak devam edip etmeyeceğine karar verme hakkını saklı tutar."

7 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Belçikalı Lukaku, forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
