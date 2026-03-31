31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

U19 Milli Takımı, finalleri kıl payı kaçırdı!

U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı ve grubunu ikinci bitirerek 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanamadı.

31 Mart 2026 18:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
U19 Milli Takımı, finalleri kıl payı kaçırdı!
U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Stadio Nicola Ceravolo'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İtalya'nın golünü 33. dakikada Samuele Inacio kaydetti. U19 Milli Takımımıza beraberliği getiren golü ise Darwin Kaan Soylu attı.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten ve averajı +6 olan İtalya, grubu lider tamamladı. Milli takımımız da 7 puana yükselmesine rağmen +2 averajla grubu ikinci sırada bitirdi ve 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edemedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
