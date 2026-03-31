U19 Milli Takımı, finalleri kıl payı kaçırdı!

U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.



Stadio Nicola Ceravolo'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



İtalya'nın golünü 33. dakikada Samuele Inacio kaydetti. U19 Milli Takımımıza beraberliği getiren golü ise Darwin Kaan Soylu attı.



Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten ve averajı +6 olan İtalya, grubu lider tamamladı. Milli takımımız da 7 puana yükselmesine rağmen +2 averajla grubu ikinci sırada bitirdi ve 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edemedi.



