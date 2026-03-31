31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Kosova'da A Milli Takım'ın oteline saldırı! 2 kişi gözaltına alındı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Priştine'de kaldığı otele havai fişekli saldırı düzenlendi ve 2 kişi gözaltına alındı.

calendar 31 Mart 2026 15:44
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalleri bugün (Salı) oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Türkiye, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

OTELE SALDIRI

Hazırlıklarını tamamlayan ve Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele Kosovalılar gece yarısı iki kere gelerek futbolcuları uyutmamaya çalıştı.

OTELİ HEDEF ALDILAR

İlk gelişte yaklaşık bir dakika havai fişek atan Kosovalılar, daha sonra başka bir caddeden bu kez direkt oteli hedef aldı. Güvenlik önlemlerinin eksik olduğu gözlemlendi.

Havai fişekleri yan yatırarak otelin camları vuruldu. O anları gezi içerikleriyle bilinen ve maç için Kosova'da bulunan Youtuber Tolga Öztürk paylaştı. Gelişmelerin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HAVAİ FİŞEK ATAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.

Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.



SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.