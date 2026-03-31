Kosova'da A Milli Takım'ın oteline saldırı! 2 kişi gözaltına alındı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalleri bugün (Salı) oynanacak.A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Türkiye, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.Hazırlıklarını tamamlayan ve Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele Kosovalılar gece yarısı iki kere gelerek futbolcuları uyutmamaya çalıştı.İlk gelişte yaklaşık bir dakika havai fişek atan Kosovalılar, daha sonra başka bir caddeden bu kez direkt oteli hedef aldı. Güvenlik önlemlerinin eksik olduğu gözlemlendi.Havai fişekleri yan yatırarak otelin camları vuruldu. O anları gezi içerikleriyle bilinen ve maç için Kosova'da bulunan Youtuber Tolga Öztürk paylaştı. Gelişmelerin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.