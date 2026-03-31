31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Joao Felix'ten Chelsea itirafı!

Al-Nassr forması giyen Joao Felix, Chelsea'nin harika bir kulüp olduğunu ancak kendisi için İngiliz ekibinden ayrıldığını söyledi.

calendar 31 Mart 2026 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Nassr forması giyen Joao Felix, kendisini iki kez transfer eden Chelsea ile ilgili konuştu.

Chelsea'deki dönemini çok sevdiğini söyleyen Portekizli futbolcu, "Chelsea harika bir kulüp ama sonunda kendim için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmak zorundaydım. Şimdi Al-Nassr'dayım ve şampiyonluğa sekiz maç kaldı. Umarım şampiyonluğu kazanabiliriz." dedi.

Joao Felix, Chelsea'den ayrılma kararıyla ilgili olarak, "Elbette Dünya Kupası kadrosu da aklımdaydı. Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor ve ben oynamıyordum ancak yine de Chelsea'deki dönemimden keyif aldım." diye konuştu.

Al Nassr forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan 26 yaşındaki Joao Felix, 21 gol attı ve 15 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
