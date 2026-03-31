31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Altay'da 5 kaleci görev yaptı

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da bu yıl toplamda 5 kaleci İzmir ekibinin kalesini gole korudu.

31 Mart 2026 13:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü kümede kalma savaşındaki rakiplerinden İzmir Çoruhlu FK ile oynayacağı kritik maça odaklanan Altay'da bu sezon 5 kaleci forma şansı buldu.

Siyah-beyazlı kulüp ilk yarıda sakatlık yaşaması nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen tecrübeli kaleci Ozan'la devre arasında yollarını ayırdı.

Ozan ligde 2, kupada 1 maçta oynadı. Altyapıdan yetişen ve birinci kaleci konumuna gelen genç kaleci Semih; 13 lig, 1 kupa maçında oynadıktan sonra sakatlık kabusu yaşayıp sezonu kapattı.

Siyah-beyazlılarda yine altyapı patentli kaleci Ulaş, 10 lig maçında kaleyi korudu. Ulaş son haftalarda yaptığı hatalar nedeniyle kesik yiyerek son 2 müsabakada kadroya alınmadı.

Altay'da Alanya 1221 ve Eskişehir Anadolu Spor (D) maçlarında U19 takımından A takıma alınan Süleyman Emre ilk 11'de şans buldu.

Süleyman, son olarak Eskişehir deplasmanında 57'nci dakikada kırmızı kart görerek yerini U19 takımından takviye edilen bir diğer kaleci olan 17 yaşındaki Poyraz'a bıraktı. Süleyman ve Poyraz son 2 maçta ilk profesyonel maçlarına çıktı. Altay'da bu hafta kaleyi Poyraz ya da Ulaş koruyacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
