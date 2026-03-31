31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-012'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-012'
31 Mart
İsveç-Polonya
0-012'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
0-013'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-012'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-010'
31 Mart
Slovakya-Romanya
1-012'
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Vincenzo Montella: "Allah yardımcımız olsun"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçı öncesi konuştu.

31 Mart 2026 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI HAYALİ HERKESİN İÇİNDE"

Büyük bir motivasyonla sahaya çıkacaklarını vurgulayan Montella, "Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK"

Rakip analizine göre kadro tercihinde bulunduklarını belirten İtalyan teknik adam, "Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz." dedi.

"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

Sözlerini kararlılık mesajıyla tamamlayan Montella, "Her şeyimizi vereceğiz. Ne olursa olsun. Allah yardımcımız olsun!" diyerek konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
