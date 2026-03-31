31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-190'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-188'
31 Mart
İsveç-Polonya
3-290'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
1-186'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-190'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-187'
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-072'
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Dusan Alimpijevic: "Rakibimiz bizi şaşırttı"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Bahçeşehir Koleji maçı sonrası konuştu.

31 Mart 2026 22:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda BKT EuroCup yarı final ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 yenen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, seride sadece 1-0 öne geçtiklerini vurguladı.

Karşılaşmanın ardından iki ekibin başantrenörleri Dusan Alimpijevic ile Marko Barac, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sadece bir maç kazandıklarının altını çizen Alimpijevic, "Bu galibiyeti finalden bir maç uzak gibi de görebiliriz, bir galibiyet olarak da görebiliriz. Hemen çalışmaya devam etmek durumundayız. İkinci maça hazırlık yapmak ve bu maçı iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. İlk çeyrekte rakibimiz bizi biraz şaşırttı. Fiziksel anlamda beklediğimiz gibi oynayamadık. İkinci çeyrekte onlara cevap verdik ve oynamamız gereken basketbolu oynamaya başladık." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
