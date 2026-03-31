Dusan Alimpijevic: 'Rakibimiz bizi şaşırttı'

Basketbolda BKT EuroCup yarı final ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 yenen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, seride sadece 1-0 öne geçtiklerini vurguladı.



Karşılaşmanın ardından iki ekibin başantrenörleri Dusan Alimpijevic ile Marko Barac, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sadece bir maç kazandıklarının altını çizen Alimpijevic, "Bu galibiyeti finalden bir maç uzak gibi de görebiliriz, bir galibiyet olarak da görebiliriz. Hemen çalışmaya devam etmek durumundayız. İkinci maça hazırlık yapmak ve bu maçı iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. İlk çeyrekte rakibimiz bizi biraz şaşırttı. Fiziksel anlamda beklediğimiz gibi oynayamadık. İkinci çeyrekte onlara cevap verdik ve oynamamız gereken basketbolu oynamaya başladık." diye konuştu.



