TFF'den Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.



Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.



Maçın hakemi Alessandro Dudic ise bu olayın ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.



TFF'DEN AÇIKLAMA





"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır.



Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."



