31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

TFF'den Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!

U21 Milli Takımımızın teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı. Ambulans sahanın içine girdi ve oyun durdu.

calendar 31 Mart 2026 19:12 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 20:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.

Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.

Maçın hakemi Alessandro Dudic ise bu olayın ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. 

Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
