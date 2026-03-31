31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Fenerbahçe'de Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in son durumu!

calendar 31 Mart 2026 20:08
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nelson Semedo takımla birlikte çalışmalara başlarken, sakatlığı devam eden Edson Alvarez ise birkaç hafta içerisinde kademeli olarak çalışmalara başlayacak.

Sarı-lacivertli ekipte bir süredir sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in son durumu netleşti.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli sağ bek Nelson Semedo bugün itibarıyla takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in ise sağlık kontrolleri ve tetkik süreçlerinin devam ettiği, birkaç hafta içerisinde kademeli olarak takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
