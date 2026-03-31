31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-011'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-011'
31 Mart
İsveç-Polonya
0-011'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
0-012'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-011'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-09'
31 Mart
Slovakya-Romanya
1-011'
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İrfan Can Kahveci: "Daha Türk milletini tanıyamadılar galiba"

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesi konuştu.

calendar 31 Mart 2026 20:44 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 20:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMADILAR!"

Takım oteline yönelik saldırıya değinen İrfan Can Kahveci, yaşananların kendilerini etkilemediğini vurguladı. Milli futbolcu, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"

Dünya Kupası hedeflerine de değinen Kahveci, takımın bu başarıyı elde edebilecek güce sahip olduğunu söyledi. "Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum." dedi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.