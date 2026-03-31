31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-188'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-186'
31 Mart
İsveç-Polonya
3-289'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
1-184'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-188'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-184'
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-089'
31 Mart
İspanya-Mısır
0-069'
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!

Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı formayla 37. kez kaptan olarak sahaya çıkarak rekorun yeni sahibi oldu.

31 Mart 2026 22:09
A Milli Takımımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı formayla kaptanlık pazubandını 37. kez takarak rekor kırdı. 

A Milli Takımımız'ın lideri Hakan Çalhanoğlu, efsaneleri geride bırakarak zirveye kuruldu.

Kosova karşılaşmasında sahaya ilk 11'de ve kolunda kaptanlık pazubandıyla çıkan 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, A Milli Takımımızda "kaptan olarak en çok maça çıkan oyuncu" unvanını resmen aldı.

Toplamda ise 105. kez A milli formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Hakan Çalhanoğlu, alt yaş milli takımlarının formasını ise tam 43 kez giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
