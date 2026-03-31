Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!

A Milli Takımımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı formayla kaptanlık pazubandını 37. kez takarak rekor kırdı.



A Milli Takımımız'ın lideri Hakan Çalhanoğlu, efsaneleri geride bırakarak zirveye kuruldu.



Kosova karşılaşmasında sahaya ilk 11'de ve kolunda kaptanlık pazubandıyla çıkan 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, A Milli Takımımızda "kaptan olarak en çok maça çıkan oyuncu" unvanını resmen aldı.



Toplamda ise 105. kez A milli formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.



Hakan Çalhanoğlu, alt yaş milli takımlarının formasını ise tam 43 kez giydi.



