24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız!

2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİMİZ

2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ FİKSTÜRÜMÜZ

MONTELLA'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

MİLLİ TAKIMDA TEK EKSİK

OZAN KABAK, 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE

750 TÜRK TARAFTAR TRİBÜNDE

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off final maçında A Milli Takımımız, Kosova ile karşılaştı. Priştine'de bulunan Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 1-0'lık skorla kazandı.A Milli Takımımız'ı Dünya Kupası'na götüren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerimiz ise ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya oldu.A Milli Takımımız, ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak. Ardından 20 Haziran'da Paraguay ile San Francisco'da yer alan Levi's Stadyumu'nda, gruptaki son maçımızı ise ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda 26 Haziran'da karşılaşacağız.Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.A Milli Takım'da Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer alamadı.Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.Uzun bir sakatlık dönemini atlatan ve yeniden milli takım aday kadrosuna dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11'de sahaya çıktı.2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan, Romanya maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı. Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.29. dakikada Kosova gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Asllani'nin sert şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.53. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-163. dakikada Türkiye etkili geldi. Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahası içine girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Muric uzanarak gole engel oldu.81. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Muslija'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.87. dakikada Zhegrova'nın getirdiği meşin yuvarlağa savunma müdahale ederken top ceza sahası önündeki Asllani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, Uğurcan son anda uzanarak topu kornere yolladı.: Fadil Vokrri: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere): Arijanet Muric, Vojvoda (Dk. 71 Zhegrova), Dellova, Hajrizi, Hajdari (Dk. 80 Aliti), Gallapeni, Hodza (Dk. 90+1 Rrahmani), Rexhbecaj (Dk. 80 Rashica), Muslija, Asllani, Vedat Muriç: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 89 Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 83 Eren Elmalı), Arda Güler (Dk. 83 Salih Özcan), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Dk. 89 Deniz Gül), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz): Dk. 53 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye): Dk. 45+1 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 55 İsmail Yüksek, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 70 Zeki Çelik, Dk. 90+2 Montella (Teknik direktör) (Türkiye), Dk. 45+1 Hajdari, Dk. 83 Muslija, Dk. 90+1 Rashica (Kosova)