31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Hakan Çalhanoğlu: "Yüce Rabbim bizimle!"

Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı sonrası sahada biraraya gelen oyuncularımızla konuştu.

calendar 01 Nisan 2026 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu: 'Yüce Rabbim bizimle!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Takımımız'ın Kosova'yı 1-0 yenip 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldığı maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Maç sonrası sahada biraraya gelen oyuncularımıza konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Bakın bu takım bunu hak etti. Yüce Rabbim bizle beraber, bunu unutmayın. Bizler iyi insanlarız, iyi karakterleriz. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız." dedi.

Hakan'ın sözleri hep bir ağızdan 'inşallah kaptan' sözleriyle kesildi ve çok büyük bir sevinç yaşandı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.