31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-142'
01 Nisan
Arjantin-Zambia
1-013'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Mecnun Otyakmaz: "Milli Takımımıza çok güveniyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Başkanı Vekili Fuat Göktaş, Kosova maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Nisan 2026 01:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026 02:11
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Mecnun Otyakmaz: 'Milli Takımımıza çok güveniyoruz'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "Sorumluluğun vermiş olduğu bir huzur var şu anda. Arkadaşlarımızla birlikte çok sevinçliyiz. O güzel duyguları soyunma odasında da paylaştık. Şimdi yeni bir görev var önümüzde. İnşallah Amerika'da en iyi şekilde ülkemizi gururlandırmak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Başkan Vekili Fuat Göktaş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını ifade eden Mecnun Otyakmaz, "Sorumluluğun vermiş olduğu bir huzur var şu anda. Arkadaşlarımızla birlikte çok sevinçliyiz. O güzel duyguları soyunma odasında da paylaştık. Şimdi yeni bir görev var önümüzde. İnşallah Amerika'da en iyi şekilde ülkemizi gururlandırmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"BİZ ONLARA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Dünya Kupası'ndaki grup maçları hakkında da yorumlarda bulunan Otyakmaz, "Onların da kolay olduğunu düşünenler vardı ama görüyorsunuz ne kadar zor oluyor. O maçlarda mutlaka zor olacak. Ama takımımız o maçların üstesinde gelecek kalitede. Biz onlara çok güveniyoruz" dedi.

FUAT GÖKTAŞ: "İDDİALIYIZ, BAŞARMAK İÇİN GİDİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Başkan Vekili Fuat Göktaş ise, "Bütün milletimize hayırlı olsun. Hep son adım demiştik. Son adımı attık. Artık Amerika'dayız. İnandık çocuklarımıza. Onlar da inandı. Bugün bize verdikleri en büyük hediye Türk Bayrağı'nı sahanın ortasında çocuklarımızın elinde büyük bir sevinçle sallarken görmek oldu. Biz aynı şeyi Amerika'da da istiyoruz. Başkanımızın bir rüyası vardı, bunu hep dile getirdi. 'O kupayı alacağız' dedi. İddialıyız, başarmak için gidiyoruz. Başkanımın da söylediği gibi kolay maç diye bir şey yok. Daha önce de Amerika'yla maç yaptık. Daha önce başardık, yine başaracağız. Buna inanıyoruz. Bütün milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu. 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
