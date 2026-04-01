31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-2
01 Nisan
Arjantin-Zambia
4-087'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
1-059'
01 Nisan
Meksika-Belçika
1-020'

Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela: "Dünya Kupası'nı kaldırırız"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela Hacıosmanoğlu, Kosova maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Nisan 2026 02:59
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela: 'Dünya Kupası'nı kaldırırız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela, "Ben milli takıma tüm inancımla güveniyorum. Milli takım tüm takımları geçer. Dünya Kupası'nı ellerimizde kaldırırız bence. Hayırlı olsun" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela Hacıosmanoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ela Hacıosmanoğlu, "Günlerdir bekliyordum Dünya Kupası'na gitsek güzel olur diye. Benim o maçta biraz içimden öyle bir his gelmişti babam başkan olsa güzel olur hem de takımımızı kazandırır diye. Trabzonspor'dan başkan olduğu gelmişti aklıma. Ben de babama demiştim yani pek umudum yoktu ama yaptı. Ben milli takıma tüm inancımla güveniyorum. Milli takım tüm takımları geçer. Dünya Kupası'nı ellerimizde kaldırırız bence. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.