31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-141'
01 Nisan
Arjantin-Zambia
1-012'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Osman Aşkın Bak: "Bu akşamı unutmayacağız!"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği maçın ardından konuştu.

calendar 01 Nisan 2026 01:52
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Osman Aşkın Bak: 'Bu akşamı unutmayacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yolumuz açık olsun. İnşallah Amerika'da da bu takımın güzel işler yapacağına inanıyoruz. Gruptan çıkıp daha sonraki aşamalarda da güzel işler yapacaklar. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu milletin çocukları, bizim çocuklar... Büyük bir başarı elde ettiler. Bu da milletimize hayırlı olsun" dedi.

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. Emeği geçenlere teşekkür eden Osman Aşkın Bak, gururlu olduklarını ifade etti. Bakan Bak, "Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Zor bir maç oldu ama taktiksel anlamda akıllı işler yaptılar. Çok istekli bir Kosova vardı. Hava şartları da soğuktu, yağmur vardı. İyi ve akıllı mücadele ederek grupta yaptıkları süreci burada da devam ettirdiler. Milletimize bu sevinci yaşattılar. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Çocukların katkıları ve özverileri çok gurur verici. Sayın cumhurbaşkanımız da maçları yakından takip ediyor. Bütün milletimiz sevindi. Biz millet olarak bu tip şeylere çok ilgi duyuyoruz. Milli takımımızın da Amerika'da olması bizler için gurur verici. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta teknik heyete, teknik direktör Montella'ya, federasyon başkanına ve yönetimine, emeği geçen tüm sporculara teşekkür ediyoruz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün maçlarda yanlarındaydık. Milletimiz sporu çok seviyor. Özellikle futbolu seviyor. Bunlara ihtiyacımız var. Bölgemizde de zor günler var ama milletimizi sevindirmek bizim için çok kıymetli. Tekrar yolumuz açık olsun. İnşallah Amerika'da da bu takımın güzel işler yapacağına inanıyoruz. Gruptan çıkıp daha sonraki aşamalarda da güzel işler yapacaklar. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da güzel işler yapmışlardı. Herkese güzel, iyi ve dinamik bir takım olduklarını gösterdiler. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu milletin çocukları, bizim çocuklar... Büyük bir başarı elde ettiler. Bu da milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

'KOSOVA'DAKİ BU AKŞAMI UNUTMAYACAĞIZ'

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın önemine değinen Osman Aşkın Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Takımın Dünya Kupası'na gitmesi milli bir dava ve arzu. Onu da bu gençler başarmış oldu. Dolayısıyla hak ettiler. Milletimizin sevinmesi de bizim için çok önemli. Kenetlenmesi önemli. Bu tip şeyler bizleri kenetliyor ve mutlu ediyor. Bunlar çok önemli. O yüzden Kosova'daki bu akşamı unutmayacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak bizim için çok kıymetli. Diğer branşlarımızda, basketbolda Avrupa'da final oynadık. Onlar da Dünya Kupası'na gitmek için pencere maçları oynadılar. Kadın Voleybol Takımı, geçen sene final yaptı. Erkekler finallerde oynadı. Dolayısıyla Türk sporunda yapılan tesisler sonucunda iyi bir jenerasyonla iyi işler yapılmaya başlandı. Kulüp takımlarımız daha iyi olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her şey milletimiz için. Her şey güçlü Türkiye için."

'MİLLETİMİZİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER'

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda iyi işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Bakan Bak, "Tek maçlar her zaman zordur. Puan maçları da önemli ve taktikseldir. Ama başardılar. Çocuklarımız çok güçlü, futbol zekaları yüksek, kulüplerinde de iyi oynuyorlar, başarılılar ve Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyorlar. Ben inanıyorum ki onlar için orası da bir vitrin olacak. Çok daha iyi yerlere gelecekler. Milletimizi güzel bir şekilde temsil edecekler. Bu gece onlarla gurur duyduk. Dünya Kupası'nda iyi işler yapacaklarına yürekten inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.