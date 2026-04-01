31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-140'
01 Nisan
Arjantin-Zambia
1-012'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Samet Akaydin: "Ağlamamak için zor tuttum kendimi"

Samet Akaydin, 2026 Dünya Kupası'na gittiğimiz Kosova müsabakasının ardından açıklama yaptı.

calendar 01 Nisan 2026 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samet Akaydin, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, "Bunu başaracağımızı biliyorduk. Ülkemiz bunu hak ediyor. Kendimizi zor tuttuk ağlamamak için. Bunun devamını getireceğiz. Dünya Kupası'ndaki gruptan da çıkacağız." dedi.

Samet, "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na gideceğimizi biliyorduk. Bu takım, bu ülke hak ediyordu. İnanılmaz bir takım var. İnanılmaz bir ortam var, oynayan oynamayan hiç önemli değil. Hepsinde birbirimize sahip çıktık. Kafamıza takmadık. Kulaklarımızı tıkadık. Gittiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayeyi daha da yukarı çekeriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
