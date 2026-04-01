31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-2
01 Nisan
Arjantin-Zambia
4-085'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
1-058'
01 Nisan
Meksika-Belçika
1-018'

Orkun Kökçü'nün babasından flaş paylaşım!

Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, Kosova maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

calendar 01 Nisan 2026 02:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'nün babasından flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Futbol Takımı'nın, play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettiği tarihi gecenin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Ay-yıldızlıların yıldız isimlerinden Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"KONUŞUN! ALLAH VAR, GAM YOK!"

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşanırken, oğlunun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Halis Kökçü, "Konuşun! Allah var, gam yok!" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede büyük etkileşim alan bu paylaşım, milli takımın tarihi başarısının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.