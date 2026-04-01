Orkun Kökçü'nün babasından flaş paylaşım!

A Milli Futbol Takımı'nın, play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettiği tarihi gecenin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.



Ay-yıldızlıların yıldız isimlerinden Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.



"KONUŞUN! ALLAH VAR, GAM YOK!"



Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşanırken, oğlunun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Halis Kökçü, "Konuşun! Allah var, gam yok!" ifadelerini kullandı.



Kısa sürede büyük etkileşim alan bu paylaşım, milli takımın tarihi başarısının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.







